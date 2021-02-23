В Росії стався вибух на магістральному трубопроводі "Союз". Інцидент трапився у Іленському районі Оренбурзької області. Через це припинили постачати газ через газовимірювальну станцію "Олексіївка" на територію Казахстану.

Як повідомляє Интерфакс, газопровід належить товариству з обмеженою відповідальністю "Газпром трансгаз Єкатеринбург".

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Газопостачання споживачів наразі здійснюють з балона газопроводу Оренбург – Новопсков.

На місці вибуху працюють пожежники, експерти з мінприроди, екологи та газовики. Також збирають засідання штабу з надзвичайних ситуацій. Для ліквідації аварії мобілізовують якомога більше людей.

Про постраждалих поки не повідомляють

Про постраждалих наразі не повідомляють. Ділянка, на якій стався вибух розташована далеко від населених пунктів. Найближче село Мухраново – за 6 – 7 кілометрів.

Зверніть увагу! Це вже третя аварія на магістральних газопроводах в Росії з початку 2021 року.

Дивіться на карті, де стався вибух: