Ночью 26 февраля самолет Boeing-777 пришлось экстренно сажать в аэропорту Москвы "Шереметьево". У него во время рейса заклинил двигатель.

Об этом изданию Интерфакс сообщили собственные источники. Отмечается, никто не пострадал.

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Самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал,

– говорится в сообщении.

Более конкретных подробностей относительно того, почему именно пришлось ночью сажать самолет, пока нет.

Недавние инциденты с Boeing 777

За неделю самолеты Boeing 777 несколько раз попадали в инциденты в США. Оба из них закончились счастливо и никто не пострадал.