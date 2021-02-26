В России Boeing ночью совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем
Ночью 26 февраля самолет Boeing-777 пришлось экстренно сажать в аэропорту Москвы "Шереметьево". У него во время рейса заклинил двигатель.
Источник:Интерфакс
Об этом изданию Интерфакс сообщили собственные источники. Отмечается, никто не пострадал.
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Самолет совершил благополучную посадку. Никто не пострадал,
– говорится в сообщении.
Более конкретных подробностей относительно того, почему именно пришлось ночью сажать самолет, пока нет.
Недавние инциденты с Boeing 777
За неделю самолеты Boeing 777 несколько раз попадали в инциденты в США. Оба из них закончились счастливо и никто не пострадал.
- Первый произошел 20 февраля с самолетом компании United Airlines, который направлялся на Гавайи. Внезапно у него отказал правый двигатель и начал распадаться прямо в воздухе. Обломки самолета попадали на дома в городах Денвер и Блумфилд. Люди на борту снимали это зрелище на свои телефоны, сильно паникуя.
- Уже через несколько дней, 22 февраля, в США произошел второй громкий инцидент с самолетом Boeing-777. Во время полета самолета отвалилась часть двигателя. Это было не столь эпично, как в первом инциденте, но тоже испугало пассажиров. Поэтому пилотам удалось посадить самолет в аэропорту Денвера. В результате инцидента никто не пострадал. При том, что на борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа.
- Позже компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112. Его обломки упали в американском городе Брумфилд из-за отвала части двигателя прямо во время выполнения рейса.
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