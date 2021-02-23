В понедельник, 22 февраля, еще один Boeing совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем. Говорится о пассажирском Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines.

Экстренную посадку Boeing совершил в штате Юрта в аэропорту Солт-Лейк-Сити. Актуально В Польше разбился вертолет: известно о 2 погибших Рейс 2123 был перенаправлен для посадки в Солт-Лейк-Сити из-за излишней осторожности,

– рассказали в Delta Airlines. Детали Boeing следовал из Атланты в Сиэтл.

Однако во время полета пилоты заметили индикатор, который предупреждал о возможной проблеме с одним из двигателей.

После переговоров с диспетчерами пилоты решили совершить экстренную посадку самолета.

Посадка в эропорту Солт-Лейк-Сити прошла без происшествий.

Сразу после приземления самолет осмотрели специалисты. Однако они не обнаружили никаких проблем с двигателем.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Точное количество пассажиров, находившихся на борту, авиакомпания пока не обнародовала. Предыдущая посадка Boeing: что известно 20 февраля Boeing 777-200 начал распадаться прямо во время полета. У самолета внезапно отвалилась часть двигателя.

На борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа.

К счастью, самолет удалось посадить в международном аэропорту Денвера. В результате инцидента никто не пострадал.