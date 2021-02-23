С пассажирами на борту: в США Boeing внезапно отклонился от курса из-за проблем с двигателем
В понедельник, 22 февраля, еще один Boeing совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем. Говорится о пассажирском Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines.
Источник:The Seattle Times
Экстренную посадку Boeing совершил в штате Юрта в аэропорту Солт-Лейк-Сити.
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Рейс 2123 был перенаправлен для посадки в Солт-Лейк-Сити из-за излишней осторожности,
– рассказали в Delta Airlines.
Детали
- Boeing следовал из Атланты в Сиэтл.
- Однако во время полета пилоты заметили индикатор, который предупреждал о возможной проблеме с одним из двигателей.
- После переговоров с диспетчерами пилоты решили совершить экстренную посадку самолета.
- Посадка в эропорту Солт-Лейк-Сити прошла без происшествий.
- Сразу после приземления самолет осмотрели специалисты. Однако они не обнаружили никаких проблем с двигателем.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
- Точное количество пассажиров, находившихся на борту, авиакомпания пока не обнародовала.
Предыдущая посадка Boeing: что известно
- 20 февраля Boeing 777-200 начал распадаться прямо во время полета. У самолета внезапно отвалилась часть двигателя.
- На борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа.
- К счастью, самолет удалось посадить в международном аэропорту Денвера. В результате инцидента никто не пострадал.
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