У понеділок, 22 лютого, ще один Boeing здійснив аварійну посадку через проблеми з двигуном. Мовиться про пасажирський Boeing 757-200 авіакомпанії Delta Airlines.

Екстрену посадку Boeing здійснив у штаті Юрта в аеропорту Солт-Лейк-Сіті. Актуально У Польщі розбився гелікоптер: відомо про 2 загиблих Рейс 2123 було перенаправлено для посадки в Солт-Лейк-Сіті через зайву обережність,

– розповіли у Delta Airlines. Деталі Boeing прямував з Атланти до Сіетлу.

Однак під час польоту пілоти зауважили індикатор, який попереджав про можливу проблему з одним із двигунів.

Після переговорів з диспетчерами пілоти вирішили зробити екстрену посадку літака.

Посадка в еропорту Солт-Лейк-Сіті минула без пригод.

Відразу після приземлення літак оглянули фахівці. Однак вони не виявили жодних проблем із двигуном.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Точну кількість пасажирів, які перебували на борту, авіакомпанія наразі не оприлюднила. Попередня посадка Boeing: що відомо 20 лютого Boeing 777-200 почав розпадатися просто під час польоту. У літака раптом відвалилася частина двигуна.

На борту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу.

На щастя, літак вдалося посадити в міжнародному аеропорту Денвера. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.