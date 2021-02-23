З пасажирами на борту: у США Boeing раптово відхилився від курсу через проблеми з двигуном
У понеділок, 22 лютого, ще один Boeing здійснив аварійну посадку через проблеми з двигуном. Мовиться про пасажирський Boeing 757-200 авіакомпанії Delta Airlines.
Джерело:The Seattle Times
Екстрену посадку Boeing здійснив у штаті Юрта в аеропорту Солт-Лейк-Сіті.
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Рейс 2123 було перенаправлено для посадки в Солт-Лейк-Сіті через зайву обережність,
– розповіли у Delta Airlines.
Деталі
- Boeing прямував з Атланти до Сіетлу.
- Однак під час польоту пілоти зауважили індикатор, який попереджав про можливу проблему з одним із двигунів.
- Після переговорів з диспетчерами пілоти вирішили зробити екстрену посадку літака.
- Посадка в еропорту Солт-Лейк-Сіті минула без пригод.
- Відразу після приземлення літак оглянули фахівці. Однак вони не виявили жодних проблем із двигуном.
- Постраждалих внаслідок інциденту немає.
- Точну кількість пасажирів, які перебували на борту, авіакомпанія наразі не оприлюднила.
Попередня посадка Boeing: що відомо
- 20 лютого Boeing 777-200 почав розпадатися просто під час польоту. У літака раптом відвалилася частина двигуна.
- На борту перебували 231 пасажир та 10 членів екіпажу.
- На щастя, літак вдалося посадити в міжнародному аеропорту Денвера. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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