У Польщі розбився гелікоптер: відомо про 2 загиблих
На півдні Польщі у ніч на 23 лютого трапилась трагедія. Там розбився приватний гелікоптер типу Bell 429, у якому перебували 4 осіб. Відомо, що 2 з них загинули, а ще 2 – отримали травми.
Джерело:Wirtualna Polska
Деталі трагедії
Загинули 2 чоловіків, які сиділи у гелікоптері спереду. Позаду них летіли ще чоловік і жінка.
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Після падіння гелікоптера вони самостійно вибралися з розбитого гелікоптера. Наразі їх стан важкий, однак життю нічого не загрожує.
Через те, що гелікоптер впав в лісовій місцевості, рятувальникам та медикам було досить складно допомогти постраждалим. Транспорт лежав приблизно за 100 – 200 метрів від дороги. Також рятувальникам заважає густий туман, на місці події досі працює 8 груп рятувальників.
Про причину падіння гелікоптера ще не повідомили, триває розслідування. Окреме слідство у цій справі також розпочала місцева поліція і прокуратура.
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