В Польше разбился вертолет: известно о 2 погибших
На юге Польши в ночь на 23 февраля произошла трагедия. Там разбился частный вертолет типа Bell 429, в котором находились 4 человека. Известно, что 2 из них погибли, а еще 2 – получили травмы.
Источник:Wirtualna Polska
Детали трагедии
Погибли 2 мужчин, которые сидели в вертолете спереди. Позади них летели еще мужчина и женщина.
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После падения они самостоятельно выбрались из разбитого вертолета. Сейчас их состояние тяжелое, однако жизни ничего не угрожает.
Так как вертолет упал в лесной местности, спасателям и медикам было достаточно сложно помочь пострадавшим. Транспорт лежал примерно в 100 – 200 метров от дороги. Также спасателям мешает густой туман, на месте происшествия до сих пор работает 8 групп спасателей.
О причине падения вертолета еще не сообщили, ведется расследование. Отдельное следствие по этому делу также начала местная полиция и прокуратура.
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