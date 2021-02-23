На юге Польши в ночь на 23 февраля произошла трагедия. Там разбился частный вертолет типа Bell 429, в котором находились 4 человека. Известно, что 2 из них погибли, а еще 2 – получили травмы.

Детали трагедии

Погибли 2 мужчин, которые сидели в вертолете спереди. Позади них летели еще мужчина и женщина.

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После падения они самостоятельно выбрались из разбитого вертолета. Сейчас их состояние тяжелое, однако жизни ничего не угрожает.

Так как вертолет упал в лесной местности, спасателям и медикам было достаточно сложно помочь пострадавшим. Транспорт лежал примерно в 100 – 200 метров от дороги. Также спасателям мешает густой туман, на месте происшествия до сих пор работает 8 групп спасателей.

О причине падения вертолета еще не сообщили, ведется расследование. Отдельное следствие по этому делу также начала местная полиция и прокуратура.

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