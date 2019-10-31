12:16
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, 30 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Яременко не видит оснований для заявлений Верховной Рады относительно НАТО

      20 Читати новину українською
      Украина-НАТО
      Украина-НАТО / Фото из открытых источников

      Верховная Рада не имеет оснований принимать заявление относительно НАТО, считает председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

      Об этом глава комитета написал на своей странице в Facebook.

      По его словам, в поданном депутатами от "Европейской солидарности" проекте заявления нет ничего по сути процесса интеграции в НАТО, а также не упомянуты никакие требования относительно законов или решений в сфере безопасности и обороны (как, например, принятие законов об СБУ, разведке т.п.), на которых настаивает НАТО.

      Проект заявления – сугубо схоластический документ, который содержит и откровенные неуклюжести, как память об "установленной Конституцией Украины" безальтернативности вступления Украины в НАТО (хотя членство в НАТО действительно утверждено в Конституции, но слова "безальтернативность" в Конституции нет, а для заявлений ВРУ такие детали имеют значение),
      – написал он.

      Яременко добавил, что согласно регламенту проект заявления будет рассмотрен на следующем заседании комитета 13 ноября.

      Также отметим, что в Киеве состоялась совместная пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга и президента Владимира Зеленского после заседания комиссии Украина – НАТО. Североатлантический совет находится в Украине с официальным визитом 30-31 октября.

      Больше о визите руководителей НАТО в Украине

      • Визит Североатлантического совета начался именно с Юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре судна противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибыли в Одессу и осуществили патрулирование в Черном море.
      • Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выступил перед курсантами Одесской морской академии.
      • В частности, во время этого он прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом-4 – такие действия оценил положительно. В то же время генсек напомнил России, что она ответственна за соблюдение минских соглашений.

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Читайте также: Мы станем первыми, – Загороднюк анонсировал перезагрузку работы с НАТО

      Что означают изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО? Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.


      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
      сегодня
      4046
      Теги: НАТО Новости Украины Новости политики Богдан Яременко Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      сегодня , 11:38 Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      54
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сегодня , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 2139
      Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      сегодня , 08:01 Главные новости 30 октября: "желтый" режим в ООС, интимный скандал с Яременко и победа "Динамо"
      Лія Бонавська 707
      Какую выгоду получил Дубинский от истории с детектором лжи: мнение эксперта
      сегодня , 07:03 Какую выгоду получил Дубинский от истории с детектором лжи: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 280
      Hеобычный папуас с украинскими корнями
      сегодня , 01:30 Hеобычный папуас с украинскими корнями
      Іван Яковина 533
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук