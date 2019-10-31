Яременко не видит оснований для заявлений Верховной Рады относительно НАТО

Верховная Рада не имеет оснований принимать заявление относительно НАТО, считает председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Об этом глава комитета написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в поданном депутатами от "Европейской солидарности" проекте заявления нет ничего по сути процесса интеграции в НАТО, а также не упомянуты никакие требования относительно законов или решений в сфере безопасности и обороны (как, например, принятие законов об СБУ, разведке т.п.), на которых настаивает НАТО.

Проект заявления – сугубо схоластический документ, который содержит и откровенные неуклюжести, как память об "установленной Конституцией Украины" безальтернативности вступления Украины в НАТО (хотя членство в НАТО действительно утверждено в Конституции, но слова "безальтернативность" в Конституции нет, а для заявлений ВРУ такие детали имеют значение),

– написал он.

Яременко добавил, что согласно регламенту проект заявления будет рассмотрен на следующем заседании комитета 13 ноября.

Также отметим, что в Киеве состоялась совместная пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга и президента Владимира Зеленского после заседания комиссии Украина – НАТО. Североатлантический совет находится в Украине с официальным визитом 30-31 октября.

Больше о визите руководителей НАТО в Украине

Визит Североатлантического совета начался именно с Юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре судна противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибыли в Одессу и осуществили патрулирование в Черном море.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выступил перед курсантами Одесской морской академии.

В частности, во время этого он прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом-4 – такие действия оценил положительно. В то же время генсек напомнил России, что она ответственна за соблюдение минских соглашений.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

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Что означают изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО? Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.



Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала