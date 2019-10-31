Яременко не бачить підстав для заяв Верховної ради щодо НАТО

Верховна Рада не має підстав ухвалювати заяву щодо НАТО, вважає голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

Про це глава комітету написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у поданому депутатами від "Європейської солідарності" проєкті заяви немає нічого по суті процесу інтеграції в НАТО, а також не згадані жодні вимоги щодо законів чи рішень у сфері безпеки і оборони (як то, наприклад, схвалення законів про СБУ, розвідку тощо), на яких наполягає НАТО.

Проєкт заяви – суто схоластичний документ, який містить і відверті недолугості, як то згадку про "встановлену Конституцією України" безальтернативність вступу України в НАТО (хоч набуття членства в НАТО дійсно затверджено в Конституції, але слова "безальтернативність" в Конституції немає, а для заяв ВРУ такі деталі мають значення),

– написав він.

Яременко додав, що відповідно до регламенту проєкт заяви розглянуть на наступному засіданні комітету 13 листопада.

Також зазначимо, що у Києві відбулася спільна пресконференція генсека Єнса Столтенберга та президента Володимира Зеленського після засіданні комісії Україна – НАТО. Північноатлантична рада перебуває в Україні з офіційним візитом 30-31 жовтня.

Більше про візит керівників НАТО в Україну

Візит північноатлантичної ради розпочався саме з Півдня України. Там вони відвідають постійну групу протимінних заходів. Чотири судна протимінної оборони з Румунії, Іспанії, Болгарії та Італії прибули в Одесу та здійснили патрулювання у Чорному морі.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також виступив перед курсантами Одеської морської академії.

Зокрема, під час цього він прокоментував ситуацію із розведенням військ у Золотому-4 – такі дії оцінив позитивно. Водночас генсек нагадав Росії, що вона відповідальна за дотримання мінських угод.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

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Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу