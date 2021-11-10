Яркая история, но неэффективная, – Саакян о борьбе с контрабандистами с помощью СНБО

Глава СБУ Иван Баканов после заседания СНБО отчитался о борьбе с контрабандистами. Однако инструмент войны с ними может оказаться неэффективным.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян. Он сказал, что вопросу борьбы с контрабандистами из-за Совета нацбезопасности и обороны сложно дать объективу оценку.

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СНБО может переломить ситуацию

"Хорошо, что по крайней мере борются, но если говорить серьезно, то бороться с последствиями явления – это история, которую можно легко проиллюстрировать борьбой с коррупцией в Украине на протяжении многих десятилетий. Это вечная борьба, ни к чему не приводящий двигатель, кроме небольших сдвигов", – считает политолог.

По мнению Олега Саакяна, СНБО не имеет инструментов для того, чтобы бороться с явлением, он только создает правила игры. Совет нацбезопасности и обороны может ситуативно переломить ситуацию и стать "дубинкой в ​​руках президента", добавил политолог.

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Саакян сказал, что пока не предлагают конституционных изменений по проблеме контрабанды – она имеет не только фамилию, но и так называемое системное явление. В частности, системные недостатки есть и в нормативно-правовой базе, и в государственных институциях, и в антиолигархической деятельности.

Это яркая история, эффектная, но неэффективная. К сожалению, чем дальше, тем больше такие решения СНБО будут дискредитироваться именно тем, что они не дают завышенных ожиданий, которые есть в обществе. Олег Саакян Политолог

Олег Саакян считает, что борьба Совета национальной безопасности и обороны с контрабандистами может быть очень точечным и краткосрочным инструментом.

Саакян о борьбе с контрабандистами из-за СНБО: смотрите видео

Заседание СНБО 10 ноября: коротко