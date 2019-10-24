Яркие удары украинских военных по боевикам: появилось видео, снятое до перемирия

Видео огневых ударов украинских военных по позициям пророссийских боевиков на Донбассе опубликовали в сети. Эти огневые удары украинские бойцы нанесли еще до начала режима прекращения огня на Донбассе.

"В прошлом видео мы пытались сделать так, чтобы вы воочию увидели, что происходит на огневых позициях в то время, как продолжается бой", – сообщила разведгруппа К-2 из 54-й бригады, известная по видеороликам спецопераций ВСУ, снятым с дронов.

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В разведгруппе отметили, что теперь показывают результаты операции с высоты птичьего полета. Во время операции были уничтожены три долговременные огневые точки оккупантов, столько же боевиков и жилой блиндаж.

Смотрите видео огневых ударов бойцов ООС по боевикам до перемирия: