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      Яскраві удари українських військових по бойовиках: з’явилося відео, зняте до перемир’я

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      Вогневий удар українських військових по проросійських бойовиках
      Вогневий удар українських військових по проросійських бойовиках / Кадр з відео

      Відео вогневих ударів український військових по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі опублікували в мережі. Цих вогневих уражень українські бійці завдали ще до початку режиму припинення вогню на Донбасі.

      "У попередньому відео ми намагалися зробити так, щоб ви на власні очі побачили, що відбувається на вогневих позиціях у той час, як триває бій", – повідомила розвідгрупа К-2 з 54-ї бригади, відома за відеороликами спецоперацій ЗСУ, знятими з дронів.

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      У розвідгрупі наголосили, що тепер показують результати операції з висоти пташиного польоту. Під час операції було знищено три довготривалі вогневі точки окупантів, стільки ж бойовиків і житловий бліндаж.

      Дивіться відео вогневих ударів бійців ООС по бойовиках до перемир’я:

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта окуповані території мапа

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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