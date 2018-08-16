Ярош опубликовал видео авиаударов по позициям пророссийских боевиков

Украинский добровольческая армия обнародовала видео воздушных ударов по позициям оккупационных сил РФ на Донбассе.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Facebook лидера УДА, народного депутата Дмитрия Яроша.

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"Беспилотные бомбардировщики Украинской добровольческой армии продолжают "кошмарить" врага. На этот раз – несколько вылетов и у орков четыре трехсотых и поражена техника", – рассказал он.



В то же время, Ярош не указал где и когда произошло бомбардирование.



Видео воздушных ударов: