Ярош опублікував відео авіаударів по позиціях проросійських бойовиків
Українська добровольча армія оприлюднила відео повітряних ударів по позиціях окупаційних сил РФ на Донбасі.
Відповідне відео було опубліковане на сторінці Facebook лідера УДА, народного депутата Дмитра Яроша.
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"Безпілотні бомбардувальники Української добровольчої армії продовжують "кошмарити" ворога. На цей раз – кілька вильотів і у орків чотири трьохсотих і вражена техніка", – розповів він.
Водночас, Ярош не зазначив де і коли відбулося бомбарудвання.
Відео повітряних ударів:
Джерело: 24 Канал
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