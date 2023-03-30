Двое участников "пьяных вечеринок" в Киеве – на свободе: какая сумма залога

30 марта 2023, 02:47
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Хромадское

Двух подозреваемых участников "пьяных вечеринок" в Киеве выпустили под залог. Речь идет о Ярославе Домбровском и Олеге Захарове.

Домбровскому, которого заключили под стражу еще 3 февраля, инкриминируют распространение порнографического контента. Захарова задержали только в марте. Его подозревают в сексуальном насилии.

Обратите внимание Осадчая, Ефросинина, Анатолич жестко отреагировали на скандал с парнями, которые издевались над девушками.

Подозреваемые вышли под залог в размере 402 тысяч гривен каждый. Теперь Домбровский и Захаров должны:

  • прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и суду по требованию;
  • извещать об изменении места жительства или работы;
  • не общаться с потерпевшими или свидетелями по делу о так называемых "пьяных вечеринках".

Между тем, подозреваемый Андрей Ярина будет находиться под стражей по меньшей мере до 1 мая. Он не вправе внести залог.

"Пьяные вечеринки" в Киеве – главное

  • Зимой 2023 украинцев шокировала новость о так называемых "пьяных вечеринках" в Киеве. Их организовывали парни, приехавшие в украинскую столицу из Ивано-Франковска. Средний возраст подозреваемых – 20 лет.
  • Парни приглашали девушек на вечеринки, спаивали, а потом издевались над ними. Кроме того, подозреваемые хвастались этим в социальных сетях.

Автор: Мар'яна Бекало