Двое участников "пьяных вечеринок" в Киеве – на свободе: какая сумма залога

Двух подозреваемых участников "пьяных вечеринок" в Киеве выпустили под залог. Речь идет о Ярославе Домбровском и Олеге Захарове.

Домбровскому, которого заключили под стражу еще 3 февраля, инкриминируют распространение порнографического контента. Захарова задержали только в марте. Его подозревают в сексуальном насилии.

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Подозреваемые вышли под залог в размере 402 тысяч гривен каждый. Теперь Домбровский и Захаров должны:

прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и суду по требованию;

извещать об изменении места жительства или работы;

не общаться с потерпевшими или свидетелями по делу о так называемых "пьяных вечеринках".

Между тем, подозреваемый Андрей Ярина будет находиться под стражей по меньшей мере до 1 мая. Он не вправе внести залог.

"Пьяные вечеринки" в Киеве – главное