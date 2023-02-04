"Моя миссия – добавить улыбки": повар и боец-зенитчик рассказывает о буднях военного в блоге

Война без сомнения ужасна в любых своих проявлениях. Но есть люди, которые даже под пулями на фронте могут найти что-нибудь положительное и развеселить своих собратьев. Военный с позывным "Мудрый" – как раз один из таких.

Военный одного из зенитно-ракетных дивизионов ВСУ Ярослав Гулак исполняет роль заряжающего, но не только: вдобавок он еще и готовит для себя и своих собратьев. И даже ведет об этом блог в TikTok.

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Жизнь Ярослава до войны

До полномасштабного вторжения "Мудрый" работал на море: подбирал экипажи для морских судов, работал на круизных лайнерах. Но все изменилось 24 февраля, когда Ярослав вынужден был взять в руки оружие.

За неделю до полномасштабного вторжения "Мудрый" пригнал из Америки битый автомобиль. Сам мужчина признался, что до последнего не верил, что Россия решится на полномасштабное вторжение.

Я до сих пор не верю в то, что это происходит. Но я уже здесь, выполняю какую-нибудь функцию. Я уже боевая единица,

– сказал он.

Ярослав Гулак рассказал о буднях военного: смотрите видео

Ушел в войско сразу, хотя и боялся

Сразу после вторжения он удалился в военкомат и заявил, что он повар: соответствующий разряд Ярослав получил еще в институте. Однако мужчина не раз признается, что в военкомат идти боялся, ведь он – гражданский человек и все его существо отталкивает войну.

За время войны Ярослав увидел любопытную тенденцию. Те мобилизованные украинцы, которые громче всех кричат, что они сейчас пойдут "крошить русскую", это почти стопроцентно трусы.

"Это уже аксиома. Такой человек будет первым, который тебя подведет", – добавил он.

В то же время, Мудрый отмечает то, что не стоит обвинять человека в том, что ему страшно: никаких стандартов смелости в условиях войны не существует.

Ярослав показывает будни военных

Мужчина ведет свой блог, в котором фиксирует фронтовые будни. В то же время, он подает их с юмором.

Даже в армии и на войне можно найти какой-нибудь позитив. Я не показываю наши чумазые лица и условия нашей жизни. Этого хватает и без меня. Моя миссия – добавить улыбки,

– признался защитник.

О русских Ярослав высказывается пространно. По его мнению, у этой нации нет права на существование.

"Я не о людях, я о самой сути: в цивилизованном мире, в мире высоких технологий, их надо занулить. Россияне не имеют права на существование в таком виде, в каком они сейчас", – подытожил он.

Мужчина отметил, что россияне должны бояться украинцев как огня и между границами наших стран должна существовать серая зона протяженностью в 100 километров.