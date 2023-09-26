Скандал из-за ветерана СС "Галичина" в Канаде: глава парламента уходит в отставку

В Канаде во время визита Владимира Зеленского разразился скандал из-за ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька. После этого спикер парламента Канады Энтони Рота ушел в отставку.

Это произошло из-за того, что он лишился поддержки ключевых канадских министров-либералов. Его отставка вступит в силу с 27 сентября в конце дня.

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Спикер парламента Канады ушел в отставку

Несмотря на то, что Рота не хотел уходить в отставку из-за приглашения ветерана СС "Галичина" в парламент Канады, из-за потери доверия нескольких министров страны спикер все же подал в отставку.

До этого министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала Рота уйти в отставку, отметив, что приглашение Гуньки в канадский парламент "было совершенно неприемлемым".

Нам было стыдно как канадцам, и это, безусловно, стыдно и для Палаты общин. Мы должны принять во внимание произошедшее, это вопрос лидерства,

– сказала она.

Кроме этого, глава Палаты правительства Карина Гулд отметила, что "из-за отсутствия благоразумия" Рота должна уйти в отставку с должности спикера, которую занимает с 2019 года. Она подчеркнула, что у него не будет поддержки со стороны либеральных парламентариев.

"Я думаю, что ему пора сделать почетное дело", – отметила Гулд.

В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не высказывался за то, чтобы Рота ушел в отставку. Однако все же осудил его по приглашению ветерана СС "Галичина".

Это было очень неловко для Палаты представителей и для Канады. Хорошо, что спикер Рота лично извинился, и я уверен, что сейчас он размышляет над тем, как обеспечить достоинство Палаты представителей в будущем,

– подчеркнул глава правительства Канады.

Однако некоторые парламентарии из оппозиционных партий начали обвинять лично Трюдо по приглашению Гуньки в парламент. Однако Рота сказал, что лично несет ответственность за приглашение Гуньки.

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