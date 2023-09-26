Скандал из-за ветерана СС "Галичина" в Канаде: глава парламента уходит в отставку
Источник:rci
В Канаде во время визита Владимира Зеленского разразился скандал из-за ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька. После этого спикер парламента Канады Энтони Рота ушел в отставку.
Это произошло из-за того, что он лишился поддержки ключевых канадских министров-либералов. Его отставка вступит в силу с 27 сентября в конце дня.
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Спикер парламента Канады ушел в отставку
Несмотря на то, что Рота не хотел уходить в отставку из-за приглашения ветерана СС "Галичина" в парламент Канады, из-за потери доверия нескольких министров страны спикер все же подал в отставку.
До этого министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала Рота уйти в отставку, отметив, что приглашение Гуньки в канадский парламент "было совершенно неприемлемым".
Нам было стыдно как канадцам, и это, безусловно, стыдно и для Палаты общин. Мы должны принять во внимание произошедшее, это вопрос лидерства,
– сказала она.
Кроме этого, глава Палаты правительства Карина Гулд отметила, что "из-за отсутствия благоразумия" Рота должна уйти в отставку с должности спикера, которую занимает с 2019 года. Она подчеркнула, что у него не будет поддержки со стороны либеральных парламентариев.
"Я думаю, что ему пора сделать почетное дело", – отметила Гулд.
В то же время, премьер-министр Канады Джастин Трюдо не высказывался за то, чтобы Рота ушел в отставку. Однако все же осудил его по приглашению ветерана СС "Галичина".
Это было очень неловко для Палаты представителей и для Канады. Хорошо, что спикер Рота лично извинился, и я уверен, что сейчас он размышляет над тем, как обеспечить достоинство Палаты представителей в будущем,
– подчеркнул глава правительства Канады.
Однако некоторые парламентарии из оппозиционных партий начали обвинять лично Трюдо по приглашению Гуньки в парламент. Однако Рота сказал, что лично несет ответственность за приглашение Гуньки.
Что известно о скандале с приглашением ветерана СС "Галичина"
- Владимир Зеленский 22 сентября прибыл в Канаду, где выступил в парламенте. На это мероприятие пригласили 98-летнего украинца Ярослава Гунька, которого представили как героя Второй мировой войны. Однако впоследствии выяснилось, что мужчина был в дивизии СС "Галичина".
- Именно из-за этого факта на мировой арене разразился скандал. Ведь СС "Галичину" создали на оккупированных украинских землях немецкие нацисты. Это вызвало острую реакцию среди еврейских организаций в стране.
- Приглашение Гуньки также осудили и в Польше. Более того, там даже призвали экстрадировать 98-летнего мужчину в Польскую Республику, обвиняя его в "погроме поляков".
- Стоит отметить, что доказанных фактов по преступлениям, совершенным дивизией СС "Галичина" – нет, что подтвердил Нюрнбергский процесс и так называемая комиссия Дешена. Однако сам факт того, что это был проект нацистов, породил острую реакцию в парламенте Канады.
- Однако за это событие уцепилась российская пропагандистская машина, раскручивая ее и спекулируя на ней. Но весь мир уже прекрасно знает, что именно россияне совершают преступления в Украине, среди которых и геноцид украинского народа.