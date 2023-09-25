Ветеран СС "Галичина" в парламенте: почему в Канаде разразился скандал после визита Зеленского

Во время визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте. По приглашению спикера на заседание пришел и Ярослав Гунько – 98-летний украинец. И именно он вызвал скандал, который активно подхватывает российская пропаганда.

А причина скандала – прошлое Ярослава Гунько, ведь он – ветеран дивизии СС "Галичина", которая воевала на стороне нацистов во Второй мировой войне. Что известно о скандале – разбирался 24 Канал.

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Трюдо и Зеленский аплодировали стоя

22 сентября Владимир Зеленский обратился с речью к канадским депутатам, после чего спикер парламента Энтони Рота представил Ярослава Гунька, назвав его героем Второй мировой войны, воевавшим в составе Первой украинской дивизии, и поблагодарил его за службу. Все присутствующие, в том числе и Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, стоя поаплодировали ветерану.

Аплодисменты Ярославу Гунько в парламенте Канады: смотрите видео

И только после того, как о событии в парламенте написали в СМИ, выяснилось, что Ярослав Гунько – ветеран дивизии СС "Галичина", созданной нацистами в оккупированной Украине во время Второй мировой войны. Именно это породило скандал. Особо остро событие осудили еврейские организации Канады.

Извинения не заставили себя ждать

На фоне скандала спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что "узнал больше информации" о Ярославе Гуньке и теперь жалеет о своем решении приглашать его в парламент. Интереснее, что украинская делегация и администрация Джастина Трюдо не знали о приглашении ветерана на выступление Владимира Зеленского.

Особенно я хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я беру на себя полную ответственность за свой поступок,

– заявил Рота.

В то же время лидер оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что и Джастин Трюдо якобы ответственен за инцидент и поэтому также должен извиниться. Однако в офисе премьер-министра отметили, что приглашение Ярослава Гунько – единоличная инициатива спикера парламента, поэтому глава правительства не отвечает за это.

Почему Ярослав Гунька вызвал такую реакцию

Ярослав Гунько родился в деревне Урмань Тернопольской области. В 1943 году вступил в ряды дивизии СС "Галичина". После поражения Германии во Второй мировой войне он эмигрировал в Канаду, где живет до сих пор.

Событие в канадском парламенте остро подвергли критике не только еврейские организации, но и посольство Польши в Канаде. Дело в том, что дивизию СС "Галичина" обвиняют в совершении преступлений против евреев и поляков. Однако Нюрнбергский трибунал не доказал причастность этой дивизии к военным преступлениям нацистов. Поэтому юридические претензии к тем, кто был в ее составе – сняты. Более того, группа Дешена в Канаде позже подтвердила, что нецелесообразно выдвигать обвинения против дивизионщиков как группы.

ОУН, в том числе и Степан Бандера, не поддерживали идеи создания дивизии СС "Галичина". Сейчас же среди исследователей националистических движений Украины существует мнение о том, что дивизионщики являются жертвами Второй мировой войны, а не преступниками. Однако это мнение разделяют далеко не все.

Когда Германия капитулировала, "Галичина" очутилась в британской зоне оккупации. Сначала все бойцы дивизии были в лагерях для военнопленных, но впоследствии их отпустили и разъехались по миру, став участниками украинской диаспоры.

Доказанных фактов преступлений, совершенных дивизией "Галичина" нет, однако факт того, что это была часть СС и вообще проектом нацистов порождает острую реакцию, как в случае со закономерным скандалом в парламенте Канады, потому что нацизм это чуть ли не триггером для мира. Все, что его касается – может быть триггером.

В 2021 году в Киеве состоялся марш в честь дивизии СС "Галичина", что вызвало острую реакцию общества и власти. Офис Президента резко раскритиковал это мероприятие. А российская пропаганда пыталась выставить Украину нацистским государством через марш нескольких сотен человек. Сейчас Россия продолжает тему нацизма и подогревает тему скандала в Канаде. Интересно, что пропаганда манипулирует, заявляя, что Владимир Зеленский якобы "поздравил нациста, поэтому поляки и евреи требуют у Украины извинений". Однако подобных заявлений в сторону Украины не было.