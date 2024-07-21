Как рассказала мать молодого захватчика, его "все отговаривали" от контракта. Однако тому были нужны деньги на обеспечение девушки и матери.

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Самая молодая смерть россиянина на войне

Как рассказывают российские СМИ, Ярослав Липавский родился 16 марта 2006 года и погиб 15 апреля 2024 года. Он подписал контракт вместо того, чтобы проходить срочную службу. Оказалось, что он хотел помочь семье и заработать денег, поскольку его девушка забеременела. А у матери еще с 2012 года были долги по кредитам и штрафам.

Парень попал в 30-ю отдельную мотострелковую бригаду и его сразу отправили в штурмовую группу, которая участвовала в наступлении на Очеретино в Донецкой области.

Ярослав Липавский погиб на войне в Украине / фото росСМИ

С фронта Липавский звонил матери один раз, когда его отправили на боевое задание. Сын просил ее и других близких "не беспокоиться" и уверял, что у него "все хорошо".

Известно, что оккупант закончил школу в 2023 году. Военный нигде не учился, кроме школы. С января 2017 года Липавский состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Причиной является "общественно опасное деяние".