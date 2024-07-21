Як розповіла матір молодого загарбника, його "всі відмовляли" від контракту. Проте тому були потрібні гроші на забезпечення дівчини та матері.

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Наймолодша смерть росіянина на війні

Як розповідають російські ЗМІ, Ярослав Липавський народився 16 березня 2006 року та загинув 15 квітня 2024 року. Він підписав контракт замість того, щоб проходити строкову службу. Виявилося, що він хотів допомогти сім'ї та заробити грошей, оскільки його дівчина завагітніла. А у матері ще з 2012 року були борги за кредити та штрафи.

Хлопець потрапив до 30-ї окремої мотострілецької бригади та його одразу відправили в штурмову групу, яка брала участь у наступі на Очеретине в Донецькій області.

Ярослав Липавський загинув на війні в Україні / фото росЗМІ

З фронту Липавський телефонував матері один раз, коли його відправили на бойове завдання. Син просив її та інших близьких "не турбуватися" і запевняв, що в нього "все добре".

Відомо, що окупант закінчив школу у 2023 році. Військовий ніде не вчився, крім школи. Із січня 2017 року Липавський перебував на обліку в психоневрологічному диспансері (ПНД). Причиною є "суспільно небезпечне діяння".