Нардеп, общественный деятель и меценат: что известно о Ярославе Рущишине, который погиб в ДТП
- В ДТП 24 июля на Ивано-Франковщине погиб народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.
- Его жизнь оборвалась на 57 году. Он был общественным деятелем, меценатом и предпринимателем.
В четверг, 24 июля, в ДТП погиб народный депутат Украины, общественный деятель, меценат Ярослав Рущишин. Ему было 57 лет.
Все, что известно о Ярославе Рущишине расскажет 24 Канал со ссылкой на "Твой город" и ZAXID.NET.
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Что известно о Ярославе Рущишине?
Ярослав Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос", украинским предпринимателем и общественным деятелем. Соучредителем Художественного объединения "Дзига".
Нардеп родился во Львове. Образование получил во Львовском торгово-экономическом институте (бухгалтерский учет), Киево-Могилянской академии (бизнес-администрирование), Киевском университете имени Тараса Шевченко (правоведение). Также он прошел две сертификатные программы по философии в УКУ.
Будучи студентом, создал и возглавил Студенческое братство Львовского торгово-экономического института. Организовывал проукраинские забастовки, демонстрации, фестивали. Один из организаторов Революции на Граните и Студенческого голодания на Майдане Независимости.
В 1993 году Ярослав Рущишин стал соучредителем художественного объединения "Дзига". Также в начале 1990 годов Рущишин организовывал культовый фестиваль "Вывих" и встречу "Украинская молодежь – Христу". Вместе с Маркияном Иващишиным был продюсером групп "Клуб любителей чая", "Мертвый петух", "Дзига джаз квартет", первых проектов "Океана Эльзы" и певицы Русланы.
В 1995 году он соучредил и возглавил швейную фабрику "Троттола".
Среди других бизнес-проектов Ярослава Рущишина: Львовская бизнес-школа УКУ, фермерство "Луга-2" (выращивание зерновых культур), компания по производству альтернативной энергетики "Сенсус", бренд украинской одежды "Живая". Значительную часть прибыли с предпринимательства Ярослав в течение десятилетий инвестировал в культурные, образовательные и развивающие инициативы города Львова.
В 2003-2004 годах Рущишин вместе с друзьями основал "Львовскую газету". Также известно, что вместе с единомышленниками основал Унивскую группу, которая разработала общественную стратегию развития Львова.
В 2006-2010 годах, после Оранжевой революции, был депутатом Львовского областного совета от партии "Наша Украина", также был председателем Львовской областной организации партии "Голос" в 2019-2021 годах. Ярослав Рущишин был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес школы LvBS. В 2019 году его наградили орденом "За заслуги" II степени.
Рущишин был соучредителем и членом совещательного совета Львовской бизнес-школы УКУ. Почетный сенатор и меценат Украинского католического университета. Один из главных основателей храма Блаженных мучеников УГКЦ на улице Стрыйской. Много лет поддерживал стипендиями талантливых студентов из малообеспеченных семей.
В июле 2019 года его избрали народным депутатом от фракции "Голос".
Заметим, Ярослав Рущишин женат на Ярине Горынь (девичья фамилия). Вместе воспитали сына Гната, который учился в Украинском католическом университете.
Супруги имели совместный семейный бизнес. Занимались текстильным производством, фермерством и производством альтернативной энергетики.
Когда Ярослав стал народным депутатом, переписал все предприятия и фирмы на жену. Согласно декларации за 2023 год, Ярина Рущишин связана или владеет 33 фирмами и компаниями.
Что известно о смерти нардепа?
В 2025 году на 57 году его жизнь оборвалась в результате ДТП. По данным Гал-инфо, ДТП произошло 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области. Ярослав Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson. Однако не справился с управлением и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении.
Смерть нардепа наступила, когда его доставляли в больницу.