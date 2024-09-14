Это был непревзойденный сезон, – Магучих поблагодарила фанатов после победы в Бриллиантовой лиге

В пятницу, 13 сентября, в Брюсселе состоялся финальный этап Бриллиантовой лиги. Украину на соревнованиях представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

В итоге олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу, преодолев высоту 1,97 метров с первой попытки. Ирина

Геращенко заняла третье место.

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Ярослав Магучих поблагодарила болельщиков

Украинская легкоатлетка в своем инстаграм-сторис выложила фото после победы в Бриллиантовой лиге. Ярослава поблагодарила фанатов подписав фото: "Всем спасибо за поддержку. Это был непревзойденный сезон".

Ярослава Магучих поблагодарила болельщиков за поддержку / Скриншот из инстаграм-сторис легкоатлетки

Напомним, что в этом сезоне Магучих завоевала "золото" Олимпийских игр-2024 в Париже по прыжкам в высоту. Также украинка установила мировой рекорд, преодолев планку в 2,10 метров. Ярослава побила достижение болгарки Стефки Костадиновой (2.09 метра), который держался 37 лет.