У підсумку олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль виграла Діамантову лігу, подолавши висоту 1,97 метрів з першої спроби. Ірина

Геращенко посіла третє місце.

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Ярослав Магучіх подякувала вболівальникам

Українська легкоатлетка у своєму інстаграм-сторіс виклала фото після перемоги у Діамантовій лізі. Ярослава подякувала фанатам підписавши фото: "Всім дякую за підтримку. Це був непревершений сезон".

Ярослава Магучіх подякувала вболівальникам за підтримку / Скриншот з інстаграм-сторіс легкоатлетки

Нагадаємо, що у цьому сезоні Магучіх здобула "золото" Олімпійських ігор-2024 в Парижі зі стрибків у висоту. Також українка встановила світовий рекорд, подолавши планку у 2,10 метри. Ярослава побила досягнення болгарки Стефки Костадінової (2.09 метри), який тримався 37 років.