Еліна Світоліна, експерша ракетка України, відвідала 4-й Саміт перших леді та джентельменів у Києві. Темою зустрічі став захист дітей в умовах війни, у школі, сім'ї та кіберспорті.

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Світоліна на Саміті перших леді та джентельменів

Еліна Світоліна подякувала Олені Зеленській за запрошення на Саміт. Тенісистка також була вдячна за можливість обговорити найважливішу проблему сьогодення – це депортація дітей з України.

Як український професійний спортсмен, я хотіла б розповісти вам про наші спортивні досягнення, плани на майбутнє і про те, як ми хочемо розвивати і просувати спорт в Україні. Але сьогодні я не в змозі говорити про це,

– заявила тенісистка.

Також Еліна підкреслила, що велика трагедія робить все це неможливим, адже без дітей не може бути майбутнього. Тенісистка зазначила, що жоден план не спрацює та жодна мрія не збудеться.

Еліна Світоліна на 4-му Саміті перших леді та джентельменів / Допис з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що учора, 12 вересня, Еліна святкувала своє 30-річчя. Також українська тенісистка достроково завершила сезон у зв'язку з травмою.