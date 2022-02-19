Ярославский инвестировал в новые машины для своего рудника "Сухая Балка" 20 млн грн

Ярославский вложил 20 млн в повышение эффективности и безопасности работ на руднике группы DHC "Суха Балка".

Рудник "Суха Балка", входящий в группу DCH Александра Ярославского, сообщил о закупке новых машин в рамках реализации инвестиционной программы по модернизации добычи, повышению ее эффективности и безопасности.

"В рамках проекта на предприятии приобрели буровую установку Epiroc Boomer T1D и шахтный самосвал DERUI. Инвестиции составили более 20 млн грн", — сообщила пресс-служба предприятия.

"На руднике "Суха Балка" происходит планомерный переход на современную самоходную технику, которую выпускают производители горных машин с мировым именем, — прокомментировал гендиректор управляющей компании DCH Steel Виталий Баш. — Ее использование позволяет нам достигать нового уровня механизации производства, а также повышать безопасность труда наших сотрудников, работающих в подземных условиях".

Проходческая буровая установка Epiroc Boomer T1D предназначена для узких подземных выработок и туннелей. Это высокоскоростная и маневренная машина с высоким дорожным просветом. В арсенале новой самоходной техники – дополнительное оборудование для выполнения широкого спектра буровых работ. Новая проходческая машина кроме высокой производительности и надежности, обеспечивает более высокий уровень безопасности работ. Рабочее место оператора оборудовано надежной защитой от выпадения горной массы, системой автоматического пожаротушения и мощной оптикой, освещающей горную выработку.

"Впервые на руднике "Суха Балка" приобрели двадцатитонный самосвал DERUI — универсальную машину, которая позволяет решить широкий спектр задач, — добавили в пресс-службе DCH. — Этот грузовик обладает необходимыми характеристиками для проведения работ в узких тоннелях. Машина отличается подвижностью, маневренностью и надежностью. Освобождение кузова многотонника производится за считанные минуты, что позволяет значительно ускорить рабочий процесс".

Ранее DCH Ярославского сообщила о завершении очередного раунда модернизации на одной из коксовых батарей Днепровского металлургического завода стоимостью 170 млн грн в рамках инвестиционной программы общей емкостью $ 400 млн. Реализация проектов эко-модернизации "Петровки" на протяжении нескольких лет общей стоимостью 475 млн грн позволила к нынешнему времени снизить атмосферные выбросы на 25%. Таким образом, DCH продемонстрировала на ДМЗ наилучшие результаты в украинской металлургии по эко-модернизации и повышению эффективности производства.

Рудник "Суха Балка" — одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине, добывающее железную руду подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Предприятие обеспечивает работой около 3 тыс. человек.