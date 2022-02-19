Рудник "Суха Балка", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, повідомив про закупівлю нових машин в рамках реалізації інвестиційної програми з модернізації видобутку, підвищення її ефективності та безпеки.

"В рамках проєкту на підприємстві придбали бурову установку Epiroc Boomer T1D і шахтний самоскид DERUI. Інвестиції склали понад 20 млн грн", — повідомила пресслужба підприємства.

"На руднику "Суха Балка" відбувається планомірний перехід на сучасну самохідну техніку, яку випускають виробники гірничих машин зі світовим ім'ям, – прокоментував гендиректор керуючої компанії DCH Steel Віталій Баш. – Її використання дозволяє нам досягати нового рівня механізації виробництва, а також підвищувати безпеку праці наших співробітників, що працюють в підземних умовах".

Прохідницька бурова установка Epiroc Boomer T1D призначена для вузьких підземних виробок і тунелів. Це високошвидкісна і маневрена машина з високим дорожнім просвітом. В арсеналі нової самохідної техніки – додаткове обладнання для виконання широкого спектра бурових робіт. Нова прохідницька машина крім високої продуктивності та надійності, забезпечує вищий рівень безпеки робіт. Робоче місце оператора обладнано надійним захистом від випадання гірської маси, системою автоматичного пожежогасіння і потужною оптикою, що освітлює гірничу виробку.

"Вперше на руднику "Суха Балка" придбали двадцятитонний самоскид DERUI — універсальну машину, яка дозволяє вирішити широкий спектр завдань, – додали в пресслужбі DCH. – Ця вантажівка володіє необхідними характеристиками для проведення робіт у вузьких тунелях. Машина відзначається рухливістю, маневреністю і надійністю. Звільнення кузова багатотонника проводиться за лічені хвилини, що дозволяє значно прискорити робочий процес".

Раніше DCH Ярославського повідомила про завершення чергового раунду модернізації на одній з коксових батарей Дніпровського металургійного заводу вартістю 170 млн грн в рамках інвестиційної програми загальною ємністю 400 млн доларів. Реалізація проєктів екомодернізації "Петрівки" протягом кількох років загальною вартістю 475 млн грн дозволила до нинішнього часу знизити атмосферні викиди на 25%. Таким чином, DCH продемонструвала на ДМЗ найкращі результати в українській металургії з екомодернізації та підвищення ефективності виробництва.

Рудник "Суха Балка" – одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі в Україні, що видобуває залізну руду підземним способом. До складу рудника входять шахти "Ювілейна" та ім. Фрунзе. Потужність рудника становить близько 3,1 млн тонн товарної руди на рік. Підприємство забезпечує роботою близько 3 тис. осіб.