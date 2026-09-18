Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дронов, – Reuters

Российский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" приостановил переработку нефти. Накануне НПЗ подвергся атаке украинских дронов.

В результате удара было повреждено оборудование предприятия, сообщает Reuters.

Что известно об остановке работы НПЗ в Ярославле?

По данным издания, в результате атаки была повреждена основная установка первичной перегонки нефти AVT-3. Ее мощность составляет 17 140 тонн в сутки – около 40% от общей мощности завода.

На предприятии также имеются две другие установки первичной перегонки: AT-4 мощностью 11 430 тонн в сутки (27 % общей мощности) и AVT-4 мощностью 14 300 тонн в сутки (33 %).

Установка AVT-4 уже находилась на ремонте после повреждения в результате предыдущей атаки дронов 28 августа.

НПЗ принадлежит компании "Славнефть", которую совместно контролируют "Роснефть" и "Газпром нефть". Мощность завода составляет 300 тысяч баррелей нефти в сутки, или 15 миллионов тонн в год.

В 2024 году ЯНОС переработал 14,9 миллиона тонн нефти и произвел 2,6 миллиона тонн бензина, 4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,7 миллиона тонн мазута.

Напомним, 17 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся масштабной атаке дронов. По его словам, было сбито 65 беспилотников.

Также чиновник признал, что на нефтеперерабатывающем заводе имеются повреждения.

Удар по Ярославскому НПЗ подтвердил и Владимир Зеленский.