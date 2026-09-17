Как сообщают очевидцы и журналисты, там зафиксированы масштабные пожары. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

Что известно о пожаре на аэродроме в Ростове?

В ночь на 17 сентября Россия подверглась массированной атаке беспилотников (возможно, и ракет), которая вызвала масштабный пожар на территории военного аэродрома в Ростове. Местные жители массово публиковали кадры с огненным сиянием, поднимавшимся во время работы систем противовоздушной обороны, в то время как в регионе официально объявили режим воздушной опасности.

OSINT-проект ASTRA сообщает, что проверил эти видеозаписи и по географическим ориентирам установил точное место возгорания – пожар вспыхнул на территории по адресу улица Оганова, 51. По информации с официального сайта "Росгранстроя", именно там расположен военный аэродром Министерства обороны России "Ростов-на-Дону – Центральный".

Взрыв на военном аэродроме в Ростове: смотрите видео очевидцев

Этот объект играет стратегическую роль для оккупационных войск. Аэродром, расположенный на северо-западной окраине Ростова, используется для логистического обеспечения южной группировки войск России в Украине, а также для переброски личного состава и военных грузов. Там дислоцируется 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк российской армии.

Стоит отметить, что этот аэродром является постоянной целью для украинских защитников. Предыдущий успешный удар по нему был нанесен совсем недавно, 6 сентября 2026 года, что официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Что произошло в Ярославле?

Одновременно с событиями на юге чрезвычайная ситуация развернулась и в центральной части России. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своих социальных сетях публиковал срочные сообщения о введении режима беспилотной опасности. Чиновник сообщил о полном перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы.

И здесь стоит обратить внимание, что по адресу Московский проспект, 130 расположен Ярославский НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС". Украинские мониторинговые ресурсы, в частности канал Exilenova+, указывают, что Силы обороны Украины успешно поразили этот объект, в результате чего в промзоне вспыхнул масштабный пожар.



Пожар на Ярославском НПЗ / Фото очевидцев

Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России с мощностью около 15 миллионов тонн нефти в год. Он играет ключевую роль в обеспечении топливом центральных регионов России, в частности Москвы, а также в логистике российской оккупационной армии – поэтому предприятие неоднократно становилось целью атак.