По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупанты в очередной раз врут. Яснобродовка находится под полным контролем украинских военных.

Смотрите также Враг пытался прорвать оборону Часового Яра и Воздвиженки: карта боевых действий 10 июля

Чья Яснобродовка

Волошин заверил, что по состоянию на утро 10 июля вражеских солдат в городе нет. Кроме того, никаких территориальных успехов на том направлении противник не имел.

Отметим, что Яснобродовка расположена в Покровском районе. Именно Покровское направление остается в последнее время одним из самых горячих участков фронта.

За минувшие сутки защитники отбили здесь 43 российских штурма в районе населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Новоселовка Первая, Карловка и Яснобродовка Донецкой области.

На этом отрезке фронта постоянно идут активные боевые действия. В частности, столкновения с оккупантами происходят на подступах к Яснобродовке.

Волошин подчеркнул, что оккупационная армия стремится захватить все больше новых территорий, выискивая слабые места в украинской обороне.

Где расположена Яснобродовка: смотрите на карту