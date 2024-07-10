За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. В Генштабе рассказали об обстановке на всех направлениях.

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Карта боевых действий 10 июля