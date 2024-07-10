Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень. У Генштабі розповіли про обстановку на всіх напрямках.

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Карта бойових дій 10 липня