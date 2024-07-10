За словами речник ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, окупанти вкотре брешуть. Яснобродівка перебуває під повним контролем українських військових.

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Чия Яснобродівка

Волошин запевнив, що станом на ранок 10 липня ворожих солдатів у місті немає. Крім того, жодних територіальних успіхів на тому напрямку противник не мав.

Зазначимо, що Яснобродівка розташована у Покровському районі. Саме Покровський напрямок залишається протягом останнього часу однією із найгарячіших ділянок фронту.

За минулу добу захисники відбили тут 43 російські штурми в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Карлівка та Яснобродівка Донецької області.

На цьому відрізку фронту постійно йдуть активні бойові дії. Зокрема, зіткнення з окупантами відбуваються на підступах до Яснобродівки.

Волошин підкреслив, що окупаційна армія прагне захопити дедалі більше нових територій, вишукуючи слабкі місця в українській обороні.

Де розташована Яснобродівка: дивіться на карту