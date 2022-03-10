Javelin уничтожил российский танк с антиджавелиновой защитой
10 марта 2022 , 11:27Читати новину українською
Источник:"Энергоатом"
Россияне не перестают удивлять своими "технологиями". К примеру, на танки начали устанавливать антиджавелиновые решетки, но и те не спасли от праведного огня.
Украинским военным удалось подбить вражеский танк под Вознесенском. Танк Т-72Б3 россияне "оснастили" антиджавелиновой защитой.
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Какая армия – такая и решетка,
– коротко подытожили в "Энергоатоме".
Российский танк с антиджавелиновой решеткой, который уничтожил Javelin / Фото с телеграммы "Энергоатома"
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