Javelin уничтожил российский танк с антиджавелиновой защитой

10 марта 2022 , 11:27
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Источник:

"Энергоатом"

Россияне не перестают удивлять своими "технологиями". К примеру, на танки начали устанавливать антиджавелиновые решетки, но и те не спасли от праведного огня.

Украинским военным удалось подбить вражеский танк под Вознесенском. Танк Т-72Б3 россияне "оснастили" антиджавелиновой защитой.

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Какая армия – такая и решетка,
– коротко подытожили в "Энергоатоме".


Российский танк с антиджавелиновой решеткой, который уничтожил Javelin / Фото с телеграммы "Энергоатома"

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Автор: Іван Магуряк