Об этом 24 Канала рассказал сейсмолог Национальной академии наук Украины Александр Кендера. Эксперт объяснил, что современные сейсмологи научились фиксировать более слабые землетрясения, поэтому людям может показаться, что их стало больше.

Читайте разговор полностью Можно ли предсказать землетрясение в Украине и есть ли риск для наших АЭС: интервью с сейсмологом НАН

Сейсмолог об активизации землетрясений

Александр Кендзера отметил, что о природных аномалиях речь пока не идет. Уже многие десятилетия количество землетрясений на планете остается постоянным.

За сутки в мире произошло 1000 землетрясений разной мощности. Однако ничего аномального в этом нет.

Ежегодно растет количество сейсмических станций, фиксирующих землетрясения. Каталог все расширяется. Люди полагают, что это означает усиление сейсмической активности. Но они ошибаются. Просто теперь мы научились фиксировать более слабые землетрясения,

– объяснил сейсмолог.

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Можно ли предсказать, когда будет землетрясение

В интервью Александр Кендзера также ответил, можно ли предусмотреть время землетрясения. По словам эксперта, сейсмологи могут определить, как будет колебаться земля во время землетрясения на определенной территории.

Однако время стихийного бедствия никто не определяет. К сожалению, определение времени никак не поможет избежать стихийного бедствия. При этом невозможно знать наверняка произойдет тысяча мелких землетрясений или одно мощное.