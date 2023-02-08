Про це 24 Каналу розповів сейсмолог Національної академії наук України Олександр Кендзера. Експерт пояснив, що сучасні сейсмологи навчилися фіксувати слабші землетруси, тому людям може здатися, що їх побільшало.

Читайте розмову повністю Чи можна передбачити землетрус в Україні та чи є ризик для наших АЕС: інтерв'ю з сейсмологом НАН

Сейсмолог про активізацію землетрусів

Олександр Кендзера зазначив, що про природні аномалії наразі мова не йде. Вже багато десятиліть кількість землетрусів на планеті залишається сталою.

За добу у світі сталося 1000 землетрусів різної потужності. Однак нічого аномального у цьому немає.

Щороку зростає кількість сейсмічних станцій, які фіксують землетруси. Каталог все розширюється. Люди думають, що це означає посилення сейсмічної активності. Але вони помиляються. Просто тепер ми навчилися фіксувати слабші землетруси,

– пояснив сейсмолог.

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Чи можна передбачити, коли буде землетрус

В інтерв'ю Олександр Кендзера також відповів, чи можна передбачити час, коли буде землетрус. За словами експерта, сейсмологи можуть визначити, як коливатиметься земля під час землетрусу на певній території.

Проте час стихійного лиха ніхто не визначає. На жаль, визначення часу ніяк не допоможе уникнути стихійного лиха. При цьому, неможливо знати напевне, відбудеться тисяча дрібних землетрусів чи один потужний.