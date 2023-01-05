Что интересно, потери России в Украине уже составляют более 100 тысяч оккупантов и примерно такая же цифра раненых захватчиков, по всей вероятности, похожими обломками. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Как только Рогозин пересек границу Украины – стал законной целью

Впрочем, соответствующие 200 тысяч обломков Рогозин никому не отправлял, ему важен только попавший в него. Ведь за 10 месяцев войны его мало интересовало, что оружие НАТО может ранить или убить российских военных.

Заметим, что обломок, извлеченный из Рогозина является элементом снаряда, выпущенного из французской гаубицы Caesar. Вероятно, именно поэтому экс-председатель "Роскосмоса" направил письмо президенту Франции.

Бывший глава "Роскосмоса" возмущен инцидентом, произошедшим с ним во время празднования Дня рождения в Донецке, он ведь "политик", так как его может вообще касаться война?

Более того, история с Рогозиным вызвала волну заинтересованности среди россиян, можно ли вообще считать его законной целью в войне. Россияне почему-то не догадываются, что любой человек, пересекший украинскую границу с целью оккупации, может стать законной военной целью.

Как вот, например, российские мобилизованные в Макеевке Донецкой области. Впрочем, им повезло гораздо меньше, чем экс-голове "Роскосмоса".

"Все, что расположено на территории Украины – нам решать (является ли законной военной целью – 24 Канал). Рогозин находился на территории Украины", – пояснил политтехнолог.

По его словам, еще в начале полномасштабного вторжения в Украине приняли закон, позволяющий украинцам ликвидировать любого россиянина, пришедшего оккупировать наши земли. И это касается не только российских военных.

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Путин понимает, потому боится ехать в Крым

Ранее Рогозин был представителем России в НАТО. Он жил в Брюсселе и считал себя европейским политиком. Именно поэтому он направил письмо своему европейскому "коллеге" – он еще не понял, что является бандитом и участником геноцида, как только он пересек украинскую границу.

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По мнению Шейтельмана, в России есть один человек, который это точно понял – кремлевский диктатор Владимир Путин. Так, за время полномасштабного вторжения он ни разу не пересек границы Украины.

Он раньше ездил в Крым, а за время войны – ни разу не посетил. Путин понимает, что становится легитимной военной целью, потому что в это время подчиняется законодательству Украины. По закону – кто угодно имеет право его убить,

– сказал политтехнолог.

Кроме того, когда Сергей Кириенко приезжает на Запорожскую АЭС, тоже становится законной военной целью. Так, пока он находился на территории России, он ею не был, поскольку политики имеют дипломатическую неприкосновенность. Впрочем, когда они пересекают украинскую границу – это меняется. Так же и с Рогозиным.