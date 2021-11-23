Является ли российская угроза стимулом для украинских реформ

Что такое "лучше поздно чем никогда"? Это когда Украина получает второй транш программы МВФ (700 миллионов долларов) и продлевает действие самой программы до июня 2022 года.

Мы должны были получить этот транш в сентябре 2021 года. Но лучше поздно, чем никогда. Это хорошая новость.

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В любое другое время рынок бы позитивно отреагировали на эту новость: цены украинских еврооблигаций бы выросли, Минфин бы смог выйти и привлечь еврооблигации. Но безумный Путин на наших границах все портит.

"Экспортеры хаоса" не дают импортировать цивилизацию, правила игры и финансовую стабильность в Украину. И распугивают инвесторов, которые переоценивают в моменте риска дефолта Украины.

Согласно меморандуму с МВФ, Украина обязалась продолжать реформы. Неспешно, судя по всему. Как всегда. Но куда нам торопиться? Куда эти реформы от нас денутся? 30 лет уже ждут. Подождут еще.

Ключевой вопрос сейчас: "Является ли российская угроза стимулом для реформ?".

С одной стороны, украинская власть должна понимать, что сейчас как никогда нуждается в поддержке, прежде всего, от США. А США всегда говорили, что их поддержка возможна только, если Украина сама будет помогать себе, в первую очередь, через работу над верховенством права и борьбой с коррупцией.

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С другой стороны, украинские великие геополитики могут решить, что в текущей ситуации США никуда не денутся и будут вынуждены поддерживать Украину. Они уже думали так по "Северному потоку-2", так почему бы не подумать снова.

Подумали, что в условиях, когда США должны защитить своего союзника от России, чтобы не спровоцировать Китай попробовать напасть на американского союзника (Тайвань), сам союзник может творить что угодно.

Соблазнительная идея. Приятная. Но только ставки в этой игре слишком высоки. Играть в эту игру и саботировать реформы ради сиюминутных интересов, ставя на кон все – это очень опасная игра. Особенно, когда Кремль всеми силами пытается показать, что он безумен и "держите меня семеро". И со стороны не очень понятно, можно ли так искусно годами изображать безумие и не поддаться ему. Впрочем, если ты хочешь, чтобы тебя боялись и считали неадекватным, ведь адекватного никто не будет боятся, именно такие мысли ты и должен продуцировать.

Любопытно, что когда говорящие головы Путина размышляют о том, что неплохо было бы экспортировать немного хаоса в Украину, в самой Украине есть люди, которые любят Путина

Это очень дивная история. Даже более дивная, чем любовь к украинской власти не выполнять взятые на себя обязательства. Но это уже совсем другая история.