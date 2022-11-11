Эрдоган преследует собственные цели: эксперт объяснил, является ли Турция союзницей России

Турция, в частности ее лидер Реджеп Эрдоган, одна из немногих стран, которая полностью не разорвала отношения с Россией. На это есть несколько причин.

Об этом в интервью на 24 канале рассказал глава турецкой исследовательской программы в Университете Вашингтона Сонер Кагаптай.

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Он объяснил, что сейчас президентский рейтинг Эрдогана оставляет желать лучшего. Если бы сейчас в Турции состоялись общенациональные выборы, Эрдоган с большой вероятностью проиграл бы. Кагаптай объяснил, что все из-за того, что инфляция в Турции уже почти трехзначная, к тому же есть крупные макроэкономические проблемы.

Однако, к счастью, для самого президента Турции, выборы назначены на июнь 2023 года. Это означает, что у Эрдогана есть где-то 8 месяцев для того, чтобы хоть как-то восстановить экономический рост, или создать ощущение экономического облегчения.

И это одна из тех причин, почему он, несмотря на поддержку Украины – военную и политическую, – продолжает поддерживать отношения с Россией. Из России постоянно приходят капитал, туристы, олигархи вкладывают деньги, и это может создать чувство облегчения. Поэтому подход к войне в Украине у него сугубо утилитарный – все для того, чтобы выиграть выборы в 2023 году,

– добавил Кагаптай.

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Турция не является союзницей России

Вместе с тем Сонер Кагаптай подчеркнул, что у Эрдогана и Путина есть связи, но Турция не является союзницей России. У стран есть очень много отличий и они не могут прийти к согласию во многих вопросах, начиная от вопроса Нагорного Карабаха и до российского вторжения в Украину, российской аннексии Крыма, вопроса Кипра и средиземноморских проблем.

Противоречий между двумя странами много. Но вообще в вопросах демократии Турция вообще не похожа на Россию. Она похожа на Венгрию. Там не только похожие лидеры – как Эрдоган и Орбан – которые когда-то были либералами, а затем перешли на сторону автократии – но это такая же страна, как и Турция: не диктатура, как Россия, а демократия,

– подчеркнул Кагаптай.

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Добавим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет надежд организовать встречу президентов Украины и России Более того, в конце октября ему казалось, что Путин стал к ним более открытым. Поражения на фронте стали хорошей основой для этого.

Ранее Эрдоган уже говорил, что считает, что Путин хочет завершить войну, которую развязал в Украине. Все потому, что дела у оккупантов, мягко говоря, идут плохо.

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