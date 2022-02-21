"Явное нарушение": Шольц, Байден и Макрон сошлись во мнении о признании боевиков

Президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение о "легитимизации" боевиков на Донбассе. Президенты США и Франции, а также канцлер Германии назвали этот шаг "явным нарушением минских договоренностей".

Олаф Шольц, Джо Байден и Эммануэль Макрон провели переговоры по ситуации с "признанием квазиреспублик". Политики договорились не ослаблять усилия для сохранения территориальной целостности Украины.

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Главы государств отметили, что это "признание" не останется без ответа

Главы государств подчеркнули, что такие действия России не останутся без ответа.

Лидеры решительно осудили решение президента Путина признать так называемые регионы "ДНР" и "ЛНР" в Украине "независимыми". Они обсудили, как и дальше координировать свой ответ на следующие шаги,

– коротко рассказали о переговорах в Белом доме.

Ранее с аналогичной позицией выступил премьер Великобритании Борис Джонсон. Он отметил, что "легитимизация" боевиков – это нарушение международного права. Также уже 22 февраля Лондон намерен опубликовать санкции против Москвы.

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Страны, выступившие против решения Путина: