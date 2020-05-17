Языковой скандал в Кривом Роге: как школьникам навязывают изучение русского

В одной из школ Кривого Рога педагогический совет решил обязать школьников изучать русский язык. 11-классникам предлагают изучать русский факультативно, вместо немецкого. Из-за этого часть родителей детей возмутилась и разгорелся скандал.

В местной школе № 90 педагогический совет утвердил обязательное изучение русского языка для некоторых классов. Часть родителей, а также некоторые учителя написали заявление о несогласии. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Мнение родителей учеников

В родительском комитете заявили, что мнение самих школьников и их родителей при этом не учитывали. По словам представительницы комитета Виктории Рудник, русский язык в учебном заведении решили изучать как второй иностранный – вместо немецкого.

По словам мамы ученика, который перешел в 11 класс, введение русского языка в учебную программу стартовало еще в апреле.

Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Нам говорят: "это факультатив, не хотите – не ходите". Я им задала вопрос: это же финансируется из бюджета, учитель будет получать зарплату за русский, а мы, родители, вынуждены нанимать репетиторов на украинский?

– возмутилась Виктория Рудник.

Учительница информатики и мать школьника, который учится в 90-й школе, Людмила Легка отметила, что ей также не нравится эта идея. Им советовали изучение русского языка как более легкого второго иностранного. Но по ее мнению, это не лучший вариант.

Некоторые родители заявляли, что русский дети знают на достаточном уровне, а изучение немецкого им понадобится больше. Ведь этот язык выучить дома намного сложнее.

Что говорят в руководстве школы и в департаменте Минобразования

В администрации школы заявили, что согласно уставу школа двуязычная – языки образовательного процесса украинский и русский. Переход на украинский длится три года и с 1 сентября 2020 года все классы будут учиться на украинском.

Там также отмечают, что большинство родителей проголосовали "за" изучение русского языка.

В то же время в департаменте образования и науки областной ОГА отметили, что эти вопросы решаются администрацией школы.

После резонанса в СМИ и соцсетях решения педагогического совета школы №90 могли просмотреть. 15 мая, педсовет снова должен собраться на заседание. Но рассматривала ли администрация языковой вопрос и какое решение могла принять – пока неизвестно.

На каком языке учатся в Кривом Роге?

Ежегодно в Кривом Роге увеличивается количество учащихся, обучающихся на украинском языке. По последним данным местного департамента образования, сейчас таких – более 80% от общего количества. В частности, на украинском учится подавляющее большинство – 97% криворожских первоклассников.



В этом учебном году в городе впервые отсутствуют общеобразовательные учреждения с русским языком обучения.

Обратите внимание! Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий заверила, что со следующего учебного года для учащихся 5-го и высших классов 80% программы должно быть только на украинском языке.



Исследование: на каком языке украинцы разговаривают дома / Инфографика 24 канала