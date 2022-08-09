На жалобу отреагировали в мэрии города. Местные власти выразили поддержку предпринимателям, разместившим такие объявления.

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В чем суть скандала

8 августа киевлянин обратился на горячую линию Кабмина и заявил, что в Трускавце на входе в торговый центр разместили объявление, в котором переселенцев просят разговаривать на украинском языке.

"Уважаемые переселенцы! Мы – Украина. Мы разговариваем исключительно на украинском. Не знаете – учите, говорите на украинском, пусть ломаном, но общайтесь на нем!" – сказано в объявлении.

Киевлянин назвал это "распространением приказного объявления во Львовской области для переселенцев".

Как отреагировала мэрия города

Местные власти рассказали переселенцу о Законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который определяет украинский язык как единственный государственный язык в Украине и "возлагает на государство обязанность обеспечивать всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины".

"Хотя Трускавецкий городской совет не принимал нормативно-правовой акт по утверждению текста объявления, размещенного на зданиях на улице Стебницкой, но инициативы предпринимателей по популяризации украинского языка среди ВПЛ приветствуются", – заявили в горсовете.

Языковые скандалы

В Одессе разразился очередной языковой скандал. Услышав авторскую композицию в исполнении 62-летнего горожанина, правонарушитель потребовал прекратить ее исполнение, после чего толкнул микрофон исполнителя и скрылся.

В Киеве известная белорусская IT-компания Andersen People попала в скандал. Ее сотрудники отказали мужчине в следующем этапе собеседования из-за украинского языка.

Позже в компании объяснили требование говорить по-русски "недоразумением".

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