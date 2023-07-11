Об инциденте в сети сообщила жительница города Светлана Роспотнюк. Другие пользователи сети заявили, что неоднократно слышали, как в магазине общаются на русском языке. 24 Канал.

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"Украинские цыплята" оказались с привкусом "московская"

Женщина рассказала, что стояла в ТЦ "Остров" в магазине "Украинские цыплята" в очереди за мясом. Продавщица обслуживала другого покупателя и вслух зачитала город производителя какого-нибудь продукта. Им оказался населенный пункт Бандеровское Ивано-Франковской области. Затем продавщица добавила, что это "ужасное название".

Ее коллега – мужчина, который обслуживает пару пожилых людей, еще добавляет – "д*бильное название". Надеясь, что они шутят, добавляю, что лучше Бандеровска, чем Московский. На что мужчина мне ответил, что "лучше уж московск",

– рассказала женщина.

В этот момент Светлана поняла, что продавцы в магазине не шутят. Тогда она решила поинтересоваться, почему они общаются по-русски. Женщина отметила, что согласно статье 30 Закона Украины о языке, продавцы обязаны обслуживать клиентов на украинском языке.

После этих слов разразился скандал. Продавщица начала кричать о "какая разница", на каком языке обслуживать. Более того, она заявила, что якобы "имеет право" общаться на русском. После этого Светлана начала снимать происходящее в магазине. Эти действия еще больше разозлили продавщицу. Сотрудники магазина, среди которых был и мужчина, набросились на женщину.

Продавщица пыталась выбить телефон из рук женщины: смотрите видео

"Мужчина, который в два раза выше и больше меня, хватает меня за плечи, навалившись всем весом, ударяет в стеклянное окно и начинает выталкивать из магазина. Все это под крики и попытки отобрать телефон. Добавляю короткое видео, к сожалению, все что удалось снять, но думаю оно достаточно многоязычное", – рассказала женщина.

Скандалы в магазине возникали и раньше

Местные жители рассказали, что это не первое проявление симпатии к России сотрудников этого магазина. В частности, в сети пишут следующее:

"Очень хамовитые продавцы... Многие знаю тех, кто не покупает там ничего из-за этого. Стараюсь там тоже не покупать. А после этого случая туда ни ногой";

"Полностью поддерживаю Светлану! Мало того, что эта парочка не скрывает пророссийскую позицию, у них еще такая же мама – поклонница "русского мира", которая держит сеть магазинов "Украинские колбасы". Неоднократно слышали негативные высказывания относительно Украины – "ванючая страна". Надеюсь за них возьмутся";

"Поддерживаю, не покупайте. Это не одинокий пример хамства".

Кроме того, пользователи сети под сообщением пострадавшей заявили, что ранее продавщица призвала Россию и Украину "примириться".

Продавщица призвала к "примирению": смотрите видео

Светлана Роспотнюк после этого вызвала полицию. После приезда патруля, нападающий быстро покинул магазин. Более того, продавщица вообще начала отрицать его существование. Однако полиция зафиксировала показания пострадавшей и телесные повреждения. По словам Светланы, также возбуждено уголовное производство.

Делайте выводы, стоит ли покупать «украинские» цыплята с привкусом московская,

– подытожила историю пострадавшая.