Про інцидент у мережі повідомила жителька міста Світлана Роспотнюк. Інші користувачі мережі заявили, що неодноразово також чули, як у магазині спілкуються російською мовою, повідомляє 24 Канал.

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"Українські курчата" виявилися з присмаком "московська"

Жінка розповіла, що стояла у ТЦ "Острів" у магазині "Українські курчата" у черзі за м'ясом. Продавчиня обслуговувала іншого покупця й вголос зачитала місто виробника якогось продукту. Ним виявився населений пункт Бандерівське, що в Івано-франківській області. Потім продавчиня додала, що це "ужасноє названіє".

Її колега – чоловік, який обслуговує пару людей похилого віку, ще додає – "д*більноє названіє". Сподіваючись, що вони жартують, додаю, що краще Бандерівськ, ніж Московськ. На що чоловік мені відповів, що "лучше уже масковск",

– розповіла жінка.

У цей момент пані Світлана зрозуміла, що продавці у магазині не жартують. Тоді вона вирішила поцікавитися, чому вони спілкуються російською мовою. Жінка зауважила, що, відповідно до статті 30 Закону України про мову, продавці зобов'язані обслуговувати клієнтів українською мовою.

Після цих слів спалахнув скандал. Продавчиня почала кричати про "какая разніца", якою мовою обслуговувати. Ба більше, вона заявила, що буцімто "імєєт право" спілкуватися російською. Після цього Світлана почала знімати, що відбувається у магазині. Ці дії ще більше розлютили продавчиню. Співробітники магазину, серед яких був і чоловік, накинулися на жінку.

Продавчиня намагалася вибити телефон з рук жінки: дивіться відео

"Чоловік, який у два рази вищий та більший за мене, хапає мене за плечі, навалившись усією вагою, вдаряє у скляне вікно та починає виштовхувати з магазину. Усе це під крики та спроби відібрати телефон. Додаю коротке відео, на жаль, усе що вдалося зняти, але думаю воно достатньо багатомовне", – розповіла жінка.

Скандали у магазині виникали й раніше

Місцеві жителі розповіли, що це не перший прояв симпатії до Росії від співробітників цього магазину. Зокрема, у мережі пишуть наступне:

"Дуже хамовиті продавці... Багато знаю тих хто не купує там нічого через це. Стараюся там теж не купувати. А після цього випадку туди ні ногою";

"Повністю підтримую Світлану! Мало того, що ця парочка не приховує проросійську позицію, вони ще мають таку саму маму – прихильницю "русского міра", яка тримає мережу магазинів "Українські ковбаси". Неодноразово чули негативні висловлювання щодо України – "ванючая страна". Сподіваюся за них візьмуться";

"Підтримую, не купуйте. Це не одинокий приклад хамства".

Окрім того, користувачі мережі під дописом постраждалої заявили, що раніше продавчиня закликала Росію та Україну "примиритися".

Продавчиня закликала до "примирення": дивіться відео

Світлана Роспотнюк після цього викликала поліцію. Після приїзду патруля, чоловік-нападник швидко покинув магазин. Ба більше, продавчиня взагалі почала заперечувати його існування. Проте поліція зафіксувала свідчення постраждалої та тілесні пошкодження. За словами Світлани, також почали кримінальне провадження.

Робіть висновки, чи варто купувати «українські» курчата з присмаком московська,

– підсумувала історію постраждала.