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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Языковой вопрос – это патовая ситуация для Зеленского, – эксперт

      5 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Обещаний один из основателей "95 Квартала" Борис Шефир относительно языковых квот не делал, потому что он не является представителем власти. Но тут есть другой вопрос – какое мнение у тех бизнес-партнеров, которые пошли с президентом Владимиром Зеленским в политику.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал сопредседатель совета Реанимационного Пакета Реформ Тарас Шевченко.

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      По его мнению, если Владимир Зеленский в течение избирательной кампании мог избегать острых углов, не давать ответы на вопросы, то сейчас неизбежно встанет вопрос, будет ли его русскоязычный избиратель разочарован тем, что Зеленский не начнет возвращать обратно определенные законы, менять квоты, а запрос на это есть.

      Другой вариант – украиноязычный электорат будет разочарован. Фактически, для Зеленского это патовая ситуация. В идеале, наверное, для него было бы ничего не менять и оставить все, как есть,
      – заявил Тарас Шевченко.

      "Любые изменения – это неизбежная потеря рейтингов. Западная Украина никогда не простит, если начнут отменять квоты, и это при том, что Зеленский, кроме Львовской области, во всех областях получил большинство голосов. Поэтому поднятие языкового вопроса – будет плохо влиять на рейтинги "Слуги народа" уже на этих парламентских выборах. В общем, выигрышной ситуации нет. Если он ничего не меняет – то разочаровывается южный и восточный электорат, который ожидает, что эти изменения будут", – отметил эксперт.

      Языковой вопрос – очень важен для украинского общества. Надо, чтобы он развивался органично и не использовался в политических интересах,
      – подытожил Тарас Шевченко.

      Совладелец студии и бизнес-партнер президента Зеленского Борис Шефир заявил, что в "Квартале 95" рассчитывают, что за два года ограничения в отношении русскоязычного контента в Украине будут сняты. Таким образом украинские компании могли бы реализовывать свою продукцию как в нашей стране, так и в странах СНГ.

      Отметим, 13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которым в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.

      мовне питання мовні квоти
      Что предусматривает закон о языке

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      Теги: Новости Украины Новости политики Квартал 95 Владимир Зеленский Языковые квоты языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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