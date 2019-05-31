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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Мовне питання – це патова ситуація для Зеленського, – експерт

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Обіцянок один із засновників "95 Кварталу" Борис Шефір щодо мовних квот не робив, бо він не є представником влади. І тут є інше питання – яка думка у тих бізнес-партнерів, які пішли з президентом Володимиром Зеленським у політику.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив співголова ради Реанімаційного Пакету Реформ Тарас Шевченко.

      Читайте також: Борис Шефір розповів, хто писав промову Зеленському та що буде з "95 Кварталом"

      На його думку, якщо Володимир Зеленський протягом виборчої кампанії міг уникати гострих кутів, не давати відповіді на питання. А зараз, неминуче постане питання, чи його російськомовний виборець буде розчарований, що Зеленський не почне повертати назад певні закони, міняти квоти, а запит на це є.

      Інший варіант – україномовний електорат буде розчарований. Фактично, для Зеленського це патова ситуація. В ідеалі, напевно, для нього було б нічого не змінювати і залишити все, як є,
      – заявив Тарас Шевченко.

      "Будь-які зміни – це неминуча втрата рейтингів. Західна Україна ніколи не пробачить, якщо почнуть скасовувати квоти і це при тому, що Зеленський, окрім Львівської області, у всіх областях отримав більшість голосів. Тому піднімання мовного питання – буде погано впливати на рейтинги "Слуги народу" вже на цих парламентських виборах. Загалом, виграшної ситуації немає. Якщо він нічого не змінює – то розчаровується південний та східний електорат, який очікує, що ці зміни будуть", – зазначив експерт.

      Мовне питання – дуже важливе для українського суспільства. Треба, щоб воно розвивалося органічно і не використовувалося в політичних інтересах,
      – підсумував Тарас Шевченко.

      Співвласник студії і бізнес-партнер президента Зеленського Борис Шефір заявив, що у "Квартал 95" розраховують, що за два роки обмеження стосовно російськомовного контенту в Україні будуть зняті. Відтак українські компанії могли б реалізовувати свою продукцію як у нашій країні, так і в країнах СНД.

      Зазначимо, 13 жовтня 2017 року набув чинності закон про мовні квоти на телебаченні, згідно з яким в загальному тижневому обсязі телемовлення загальнонаціональних каналів, передачі, фільми та новини українською мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості даних програм в кожному з проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

      мовне питання мовні квоти
      Що передбачає закон про мову

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      Теги: Новини України Новини політики мовне питання Мовні квоти Квартал 95 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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