Даже несмотря на значительную вспышку угроза распространения болезни в мире остается на низком уровне. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает The Guardian.

Какова ситуация с распространением Эболы в Конго?

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о масштабной вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По данным ВОЗ, в стране уже зафиксировано 904 подозреваемых случая заболевания и 119 летальных случаев.

Эпицентром вспышки стала провинция Итури на северо-востоке страны. ВОЗ оценивает риск распространения болезни внутри Конго как "очень высокий", хотя угроза глобального распространения пока остается низкой.

Ситуацию осложняет нестабильная обстановка с безопасностью в регионе. На прошлой неделе неизвестные подожгли два центра лечения Эболы на востоке страны. Эти атаки связывают с недоверием части местного населения к власти и гуманитарным организациям, а также с недовольством из-за строгих правил захоронения умерших.

Из-за вспышки власти Конго запретили проведение поминок и массовых мероприятий с участием более 50 человек. Захоронение жертв Эболы часто проводят гуманитарные работники под охраной полиции и военных, поскольку тела умерших могут оставаться источником заражения.

Восточные регионы Конго уже длительное время страдают от деятельности многочисленных вооруженных группировок. Из-за конфликтов и нападений боевиков медицинская система региона находится в критическом состоянии. Из-за опасности многие врачи и медсестры были вынуждены покинуть регион, а больницы работают в перегруженном режиме. По данным ООН, только в Итуре почти миллион человек покинули свои дома из-за боевых действий. Медики опасаются, что болезнь может быстро распространиться в переполненных лагерях для внутренне перемещенных лиц вблизи города Буния, где зафиксировали первые случаи.

Гуманитарные организации также заявляют об остром дефиците защитного оборудования, тестов и материалов для безопасного захоронения. Представители местных медицинских учреждений говорят, что ресурсов для борьбы со вспышкой критически не хватает, а международная помощь поступает медленно.

Напомним, вирус продолжает распространяться на новые регионы. Известно, что случаи заражения фиксируют в трех провинциях Конго, среди которых Южное Киву. Кроме того, больных фиксируют и в Уганде.