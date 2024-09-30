Об этом Эдгарс Ринкевичс сообщил в своих социальных сетях. На кадре можно увидеть, что он получил перелом верхней конечности.

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Латвийский лидер неудачно покатался на велосипеде

Велосезон завершился. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и коллективу больницы травматологии и ортопедии за помощь не очень умному пациенту. Латвийские врачи – лучшие в мире,

– подписал фото он.

Советник президента сообщил, как передает латвийская газета LA.LV, что Ринкевичс получил травму в субботу, 28 сентября, катаясь на велосипеде на маршруте Олайни-Дальбе-Олайни.

29 сентября лидер страны обратился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи обнаружили переломы и наложили гипс.

Напомним, что латвийский лидер убежден, что "помогать Украине значит помогать себе". Эдгарс Ринкевичс рассказал, от чего будет зависеть победа нашей страны.