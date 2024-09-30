Про це Едгарс Рінкевичс повідомив у своїх соціальних мережах. На кадрі можна побачити, що він отримав перелом верхньої кінцівки.

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Латвійський лідер невдало покатався на велосипеді

Велосезон завершився. Дуже дякую доктору Крісу Розенбергу і колективу лікарні травматології та ортопедії за допомогу не дуже розумному пацієнту. Латвійські лікарі – найкращі у світі,

– підписав фото він.

Радник президента повідомив, як передає латвійська газета LA.LV, що Рінкевичс отримав травму в суботу, 28 вересня, катаючись велосипедом на маршруті Олайні-Дальбе-Олайні.

29 вересня лідер країни звернувся до лікарні травматології та ортопедії, де лікарі виявили переломи та наклали гіпс.

Нагадаємо, що латвійський лідер переконаний, що "допомагати Україні значить допомагати собі". Едгарс Рінкевичс розповів, від чого залежатиме перемога нашої країни.