Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал заявление Путина политикой устрашения. Он отметил, что российская пропаганда распространяет нарративы, якобы все россияне испытывают жестокое отношение.

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Реакция на угрозы Путина

По словам президента Латвии, такие высказывания лишь попытка скрыть все зверства, которые российские захватчики совершают в Украине.

Это даже не была прямая угроза – это была попытка всколыхнуть и призвать к каким-то антиправительственным действиям тех, кто все еще чувствует себя частью "русского мира" и кто думает, что все еще живет в Российской империи.

– заявил Ринкевичс.

Он рассказал, что в последнее время есть попытки разделить не только латвийское общество, но и западное общество, чтобы взорвать поддержку Украины в практическом, политическом и моральном плане.

Ринкевичс также подчеркнул, что живущие в Латвии россияне не подвергаются дискриминации, но существуют вполне законные требования знать язык страны. В то же время он заявил, что у России нет демократической дискуссии с теми, кто имеет другое мнение или не может общаться на русском языке.

Помощь Украине от западных партнеров

Эдгарс Ринкевичс заверил, что Рига будет делать все возможное, чтобы мобилизовать ЕС и НАТО как на военную, так и финансовую поддержку Украины.

Появляется больше скептиков, и этим пользуется и российская дипломатия, и пропагандистская машина, пытаясь сказать нам, что поддержка Украины закончилась, она вот-вот сдастся, и вы будете следующими – бойтесь, сидите под елкой и ждите страшного волка,

– сказал президент Латвии.

Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы бояться, власти Латвии должны лучше выполнять свою работу внутри страны, в частности улучшать национальную оборону, систему внутренних дел, здравоохранение.

Ринкевичс призвал помогать Украине не только материально, но и морально.

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