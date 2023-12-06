Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал заявление Путина политикой устрашения. Он отметил, что российская пропаганда распространяет нарративы, якобы все россияне испытывают жестокое отношение.
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Реакция на угрозы Путина
По словам президента Латвии, такие высказывания лишь попытка скрыть все зверства, которые российские захватчики совершают в Украине.
Это даже не была прямая угроза – это была попытка всколыхнуть и призвать к каким-то антиправительственным действиям тех, кто все еще чувствует себя частью "русского мира" и кто думает, что все еще живет в Российской империи.
– заявил Ринкевичс.
Он рассказал, что в последнее время есть попытки разделить не только латвийское общество, но и западное общество, чтобы взорвать поддержку Украины в практическом, политическом и моральном плане.
Ринкевичс также подчеркнул, что живущие в Латвии россияне не подвергаются дискриминации, но существуют вполне законные требования знать язык страны. В то же время он заявил, что у России нет демократической дискуссии с теми, кто имеет другое мнение или не может общаться на русском языке.
Помощь Украине от западных партнеров
Эдгарс Ринкевичс заверил, что Рига будет делать все возможное, чтобы мобилизовать ЕС и НАТО как на военную, так и финансовую поддержку Украины.
Появляется больше скептиков, и этим пользуется и российская дипломатия, и пропагандистская машина, пытаясь сказать нам, что поддержка Украины закончилась, она вот-вот сдастся, и вы будете следующими – бойтесь, сидите под елкой и ждите страшного волка,
– сказал президент Латвии.
Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы бояться, власти Латвии должны лучше выполнять свою работу внутри страны, в частности улучшать национальную оборону, систему внутренних дел, здравоохранение.
Ринкевичс призвал помогать Украине не только материально, но и морально.
Поддержка Украины президентом Латвии: последние новости
- Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия видит будущее Украины у НАТО и со своей стороны будет делать все возможное, чтобы это произошло. Дискуссия по этому вопросу продолжается.
- 24 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приехал в Украину, чтобы выразить солидарность. Он посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали на средства Латвии, а также обсудил с Владимиром Зеленским двусторонние отношения и поддержку со стороны ЕС и НАТО.