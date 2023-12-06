Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он отметил, что в 2022 году "Человеком года" по версии TIME стал Президент Украины Владимир Зеленский и весь украинский народ.

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"Символ беспомощности и тирании"

Алексей Буряченко предположил, что возможно редакция TIME таким образом хотела показать Западу, что они за все время полномасштабного вторжения России в Украину так и не смогли противодействовать Путину.

В прошлом году на обложке TIME находился Зеленский и украинский народ. А в этом году может быть как символ беспомощности и тирании фотография Путина. Как такой показательный сигнал всему Западу, что они не смогли противодействовать Путину и путинскому режиму, что говорит об их слабости,

– сказал он.

Однако, по словам политолога, военный преступник Путин на обложке издания TIME будет выглядеть недостойно.

Буряченко о награде "Человек года" по версии TIME: смотрите видео

Путин может стать "Человеком года" по версии TIME