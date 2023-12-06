Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. Он отметил, что в 2022 году "Человеком года" по версии TIME стал Президент Украины Владимир Зеленский и весь украинский народ.
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"Символ беспомощности и тирании"
Алексей Буряченко предположил, что возможно редакция TIME таким образом хотела показать Западу, что они за все время полномасштабного вторжения России в Украину так и не смогли противодействовать Путину.
В прошлом году на обложке TIME находился Зеленский и украинский народ. А в этом году может быть как символ беспомощности и тирании фотография Путина. Как такой показательный сигнал всему Западу, что они не смогли противодействовать Путину и путинскому режиму, что говорит об их слабости,
– сказал он.
Однако, по словам политолога, военный преступник Путин на обложке издания TIME будет выглядеть недостойно.
Буряченко о награде "Человек года" по версии TIME: смотрите видео
Путин может стать "Человеком года" по версии TIME
- В редакции издания TIME выбирают, кто получит награду "Человек года" по версии этого СМИ. В финал попал российский диктатор Владимир Путин. В издании начали с того, что Путин находится у власти с 1999 года. В 2024 году пройдут президентские выборы в России. Также обратили внимание, что уже второй год идет полномасштабное вторжение в Украину.
- Причиной попадания в рейтинг в СМИ назвали то, что в 2023 году он "столкнулся с короткой угрозой своей власти". Речь идет о так называемом восстании ЧВК "Вагнера". В то же время там написали, что влияние Путина усилилось после этого, ведь вагнеровцы якобы отступили после соглашения, которое Евгений Пригожин заключил с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
- В TIME продолжили восхвалять Путина. Мол, его признавали "Человеком года" в 2007 году, а также он неоднократно попадал в список TIME100, в частности, в 2022 году, когда Россия напала на Украину.
- В рейтинг также вошли король Великобритании Чарльз ІІІ, президент Китая Си Цзиньпин, певица Тейлор Свифт и другие.