Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він зауважив, що у 2022 році "Людиною року" за версією TIME став Президент України Володимир Зеленський та весь український народ.
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"Символ безпомічності та тиранії"
Олексій Буряченко припустив, що, можливо, редакція TIME у такий спосіб хотіла показати Заходу, що вони за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну так і не змогли протидіяти Путіну.
Минулого року на обкладинці TIME був Зеленський та український народ. А цього року може бути як символ безпомічності та тиранії фотографія Путіна. Як такий показовий сигнал усьому Заходу, що вони не змогли протидіяти Путіну та путінському режиму, що говорить про їхню слабкість,
– сказав він.
Однак, за словами політолога, воєнний злочинець Путін на обкладинці видання TIME матиме недостойний вигляд.
Буряченко про нагороду "Людина року" за версією TIME: дивіться відео
Путін може стати "Людиною року" за версією TIME
- У редакції видання TIME обирають, хто отримає нагороду "Людина року" за версією цього ЗМІ. До фіналу потрапив російський диктатор Владімір Путін. У виданні почали з того, що Путін перебуває при владі з 1999 року. У 2024 році відбудуться президентські вибори у Росії. Також звернули увагу, що вже другий рік триває повномасштабне вторгнення в Україну.
- Причиною потрапляння у рейтинг у ЗМІ назвали те, що у 2023 році він "зіткнувся з короткою загрозою своїй владі". Мовиться про так зване повстання ПВК "Вагнера". Водночас там написали, що вплив Путіна посилився після цього, адже вагнерівці нібито відступили після угоди, яку Євгєній Пригожин уклав з білоруським диктатором Алєксандром Лукашенком.
- У TIME продовжили вихваляти Путіна. Мовляв, його визнавали "Людиною року" у 2007 році, а також він неодноразово потрапляв до списку TIME100, зокрема, у 2022 році, коли Росія напала на Україну.
- До рейтингу також увійшли король Великої Британії Чарльз ІІІ, президент Китаю Сі Цзіньпін, співачка Тейлор Свіфт та інші.